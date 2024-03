Programm der Zweibrücker Kinder- und Familienpfarrerin Elisabeth Beck Oster-Wanderung mit der Pamperskirche

Da Ostern ist, haben sich Elisabeth und Carlos einige Überraschungen rund um die Ostergeschichte einfallen lassen. Zur Erinnerung an den unvergesslichen Tag wird es ein kleines Andenken an die „Oster-Pamperskirche mit den Kleinsten on Tour“ geben. Treffpunkt ist um elf Uhr in Heltersberg – den genauen Ort erfahren die Teilnehmer bei ihrer Anmeldung. Dann geht es nach einem respektvollen und achtsamen Kennenlernen am Alpaka-Gehege für rund zweieinhalb Stunden mit den kuscheligen Tieren in den Wald. Unterwegs wird gemeinsam mit Zwei- und Vierbeinern gepicknickt.