Harald Getrey jun. im Gespräch „Wir wollen weiter der Platzhirsch sein“

Doch sei beileibe nicht alles eitel Sonnenschein gewesen bei der Realisierung. „Ein Wermutstropfen ist, dass unser Pylon nicht so hoch werden durfte, wie wir uns das gewünscht hätten.“ In der Barriestraße rage der Pfosten mit dem „Goldenen M“ an der Spitze lediglich zwölf Meter in die Höhe. „Hier, an der Autobahn, sollte es eigentlich deutlich höher sein, 30 oder 35 Meter“, bedauert er. „Aber das ging leider nicht anders.“ Schließlich fänden nach wie vor Starts und Landungen am nahegelegenen Flugplatz statt, höher habe der Pylon nicht werden dürfen. „Mit der jetzigen Höhe werden wir von der Autobahn aus kaum gesehen“, sagt Getrey.