Zweibrücken/Neustadt Outlet-Erweiterung nimmt weitere Hürde

Zweibrückens Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) begrüßte die Entscheidung. „Das ist ein weiterer, großer Schritt für die Erweiterung des Outlets und damit auch für die Stadt Zweibrücken und die Region. Ich freue mich sehr, dass die Planungen voranschreiten können und das Fashion Outlet Zweibrücken nun die Möglichkeit erhält sich zeitgemäß weiterzuentwickeln“, so Wosnitza. Das Outlet habe sich mit mehreren MillionenBesuchern jährlich als ein zentraler Tourismuspunkt in der Region etabliert. „Es bringt Zweibrücken in die Statistiken der großen Einkaufsstädte und hat die Stadt damit bundesweit auf die Landkarte gesetzt. Das Fashion Outlet Zweibrücken gehört zu den erfolgreichsten Konversionsprojekten in Rheinland-Pfalz. Daher ist die Erweiterung notwendig und richtig“, sagte der Oberbürgermeister.