Ostergeschichte wird auf www.menscheninzweibruecken.de veröffentlicht : Ansehen, anfassen und lernen

Rimschweiler Mit einem Mitmach-Quiz machen Ive Conrad und Gabriele Werner die Ostergeschichte in verschiedenen Szenen aus biblischen Erzählfiguren online erlebbar.

Biblische Geschichten in anschaulichen Szenen begreiflich und erlebbar machen, ist die Spezialität von Ive Conrad, Ehefrau des Rimschweiler Pfarrers Reiner Conrad, und der Sonderpädagogin Gabriele Werner aus Mittelbach. Für die Osterwoche haben die beiden Frauen die verschiedenen Szenen darstellt: von Palmsonntag bis Ostern.

Die Szenen beginnen mit dem Einzug Jesu in Jerusalem am Palmsonntag. Der zweite Tisch stellt eher unbekanntere Bibelstellen wie Jesu Salbung in Bethanien oder Judas Auftritt im Tempel dar. Von der Fußwaschung und dem letzten Abendmahl geht es zum Verrat im Garten Getsemani. Selbst Petrus ist dargestellt, wie er Jesus im Gespräch mit einer Frau beim Hahnenschrei verleugnet, und die um die Kleidung des Gekreuzigten würfelnden Soldaten.