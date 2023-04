Ernstweiler Der Osterhase kam zu den Kindern im Prinzenpark

Bedingt durch die Corona-Pandemie, konnte die Veranstaltung in den Jahren 2020 und 2021 nicht, wie gewohnt, durchgeführt werden. So ganz musste aber auch in diesen beiden Jahren nicht auf diese schöne Veranstaltung verzichtet werden. Als „Notlösung“ kam der Osterhase mitsamt den „Nestchen“ bei den Kindern zuhause vorbei. Und das nicht nur in Ernstweiler, sondern in fast allen Stadtteilen von Zweibrücken und angrenzenden Orten wie Einöd, Contwig oder Stambach war der „Osterhase“ mit seinen Helfern damals unterwegs.