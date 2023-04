Ostercamp des TuS Rimschweiler Ein ganz besonderes Trainingslager

Etwas, das Benny Früh ebenso lobt, wie den durchdachten Trainingsaufbau. „Ich muss den Leuten Respekt zollen, die in diesem Bereich trainieren und damit eine gute Basis legen für jeden sportlichen Aufbau.“ Für ihn sind Fußballschulen wie die von Sebastian Steinmanis, mit dem er früher zusammen in Niederauerbach gekickt hat, enorm wichtig. Denn auch der FCK schaut sich in Sachen Nachwuchs unter anderem bei Dorfvereinen um. Und einmal für die „Roten Teufel“ auf dem Platz stehen, ist in unserer Region für viele ein Kindheitstraum.