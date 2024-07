2025 feiert die Oskar-Scheerer-Stiftung ihren 50. Geburtstag Ein Jubiläum, das eine Chance sein kann

Dass die Stiftung, die auch ein Verein ist, im kommenden Jahr ihren 50. Geburtstag feiern will, ist bei einigen Mitgliedern etwas umstritten. Schließlich wäre es 2025 bereits der 53. Jahrestag. Doch aus irgendwelchen Gründen gibt es auf dem Gelände einen Stein, der das Jahr 1975 als Gründungsjahr angibt. Also wird im kommenden Jahr rund gefeiert – zumal auch die Corona-Verzögerungen ins Feld geführt werden können. Darauf einigten sich rund ein Dutzend Mitglieder bei einem Treffen am Mittwoch in der Kugelfanghütte.