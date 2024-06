Krug-Abdessalem baut Vorsprung sogar noch aus Oberauerbach wird zur schwarzen Hochburg

Diesmal nun trat für die SPD Jörg Wagner an, der 2019 als Einzelbewerber mit 18,4 Prozent den Einzug in die Stichwahl verfehlt hatte. Und auch diesmal hofften die Sozialdemokraten auf eine Rückeroberung der einst roten Hochburg, zumal die CDU im Ortsbeirat in den letzten Jahren teils Personalprobleme hatte. Doch Wagner blieb am Sonntag mit 39,8 Prozent sogar noch hinter den Ergebnissen der früheren SPD-Wahlverlierer zurück – Krug-Abdessalem wurde mit 60,2 Prozent klar im Amt bestätigt. Die Wahlbeteiligung lag bei 67 Prozent.