Drei duelllose Ortsvorsteher-Wahlen Nizard neu gewählt, Fuhrmann und Körner bestätigt

Bei drei der fünf Ortsvorsteher-Wahlen gab es nur einen Bewerber – womit die Sieger schon vorab so gut wie feststanden, denn es reicht, wenn mehr als die Hälfte der Wähler „Ja“ ankreuzen statt „Nein“. So war die spannendste Frage vor der Auszählung am Sonntagabend: Wer von dem Trio schneidet wohl am besten ab? Den Kopf vorn Ortsvorsteherwahl-Neuling Dennis Nizard (Wählergruppe Nizard) in Mörsbach (wo Amtsinhaber Achim Ruf, Grüne, nicht mehr antrat): Nizard hat 79,6 Prozent.