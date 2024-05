Serie Ortsvorsteher-Kandidaten Im Ehrenamt das Bogenschießen für sich entdeckt

Oberauerbach · Zweibrücken · In einer Serie stellt der Pfälzische Merkur die sieben Kandidaten vor, die bei der Wahl am 9. Juni in den Zweibrücker Vororten für das Amt des Ortsvorstehers kandidieren. Heute Jörg Wagner (SPD), der in Oberauerbach antritt.

27.05.2024 , 12:02 Uhr

Zuerst war Bogenschießen nur eine neue Sparte für den FC Oberauerbach, mittlerweile hat es Jörg Wagner auch ganz persönlich als Hobby entdeckt. Foto: Elisabeth Heil

Von Elisabeth Heil