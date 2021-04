VT Contwig will Fassade sanieren : Rat streitet um Zuschuss für VT-Turnhalle

Info

Für die Energiegewinnung auf Dächern öffentlicher Bauobjekte (Schulen, Kindergärten, Rathäusern etc.) macht sich die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land stark. Im Gegensatz zur Nachbargemeinde Dellfeld will Contwig in der Hinsicht allerdings keine eigene Wege gehen. Ortsbürgermeisterin Brinette schlug vor, das zusammen mit der VG zu tun. Kosten würden der Ortsgemeinde nicht entstehen – sie könne jedoch den selbst gewonnen Strom in ihren Gebäuden nutzen. Wie Brinette erläuterte, stehe die Gründung der Energiegesellschaft bei den Verbandsgemeinde-Werken unmittelbar bevor. Die soll es dann auch für Contwig richten Einstimmig sprachen sich die Ratsmitglieder für diese Vorgehensweise aus.