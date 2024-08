Ortsbeirat Wattweiler Viel Kritik und ein Füllhorn von Plänen für die nächsten Jahre

Kritik übte der Ortsbeirat am Zustand der Grünanlagen in Wattweiler, sei es direkt am Gemeindehaus, am Drachenfels, an der Insel Einmündung Mölchbacher Straße, am Friedhof oder auch auf den Wegen. Die Liste war lang, die Thomas Körner aufzählte. Beim UBZ (Umwelt-und Servicebetrieb Zweibrücken) habe man ihm auf Nachfrage erklärt, es sei dem Personalmangel geschuldet, dass man in Sache Dorfschmuckpflege in Wattweiler hinterherhinke. Für Körner allerdings ein Unding, ein derartiges Versäumnis so zu entschuldigen. Er verwies auf Gemeinden – Krähenberg zum Beispiel – die in solchen Fällen Unternehmen mit der Pflege ihrer öffentlichen Grünanlagen betrauen. Im Übrigen würde es ihn an dieser Stelle interessieren, was die Stadt dem UBZ für die Pflege bezahlt.