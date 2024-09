Auch Neubaugebiet Thema im Rimschweiler Rat Fahrbahnteiler wird „zu Erfolgsgeschichte“

Hinsichtlich einer möglichen Verschönerung der Mauer am Fahrbahnteiler hatte der Ortsbeirat beim Landesbetrieb Mobilität angefragt, wie es aussehe, hier Blumenkästen zu installieren. Das sei im Grunde kein Problem, so die Antwort des LBM, er bräuchte allerdings genauere Informationen. Inzwischen haben Unbekannte die Mauer – vermutlich FCK-Fans – mit einem Graffito versehen. Der Schriftzug „Westkurve“ in Anlehnung an ihre Westkurve im Fritz-Walter-Stadion, mag die Sprayer zu ihrem „Kunstwerk“ inspiriert haben. „Cool und originell“, finden einige diese Lösung, auch im Ortsbeirat. Blumenkästen würden dagegen Geld kosten und Pflege in Anspruch nehmen. Farbe sei da völlig ausreichend, so der Tenor. Ob es nun also beim Westkurven-Graffito bleibt, noch weitere Graffiti dazukommen oder vielleicht doch Blumen, möchte der Ortsbeirat in einer der nächsten Sitzungen klären.