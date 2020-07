Auch ein wichtiges Zweibrücker Stadt-Thema im Ortsbeirat Mittelbach : Stadt will Straßenbeiträge der Bürger verdoppeln

Stadt will Straßenbeiträge der Bürger verdoppeln

Die Erschließungsstraße für das neue Baugebiet zwischen Friedhof und Altheimer Straße in Mittelbach. Foto: Norbert Schwarz

Mittelbach Für heftige Diskussionen sorgte im Ortsbeirat, dass bald auch in Mittelbach wiederkehrende Beiträge erhoben werden. Zumal die Stadtverwaltung eine Bombe platzen ließ: Die Beiträge im Zweibrücker Stadtgebiet müssen wohl bald um 100 Prozent erhöht werden. Erfreulicher war für den Ortsbeirat die Entwicklung im Neubaugebiet.

Junge Familien sind ein belebendes Element. Für Kurt Dettweiler, Ortsvorsteher von Mittelbach-Hengstbach, gilt diese Devise nicht erst seit diesen Tagen. „Ich bin froh um jeden Quadratmeter Bauland“, so der Ortsvorsteher zur Einleitung des Dialogs mit Investor Werner Ipser von der Firma IP Bauconcept in am Donnerstagabend im Ortsbeirat.