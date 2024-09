Orientierungsseminar Hospiz beim Allgemeinen Hospiz- und Palliativverein (AHPB) Südwestpfalz Hilfe in der letzten Phase des Lebens

Doch der Bedarf an kompetenter Unterstützung in einer schweren Zeit wächst in einer Gesellschaft, die oft ohne den engen Zusammenhalt der Familie wie in früheren Zeiten auskommen will und muss. Deshalb lädt der AHPB regelmäßig zu einem Orientierungsseminar Hospiz ein. Dieses bildet zwar die Voraussetzung für eine mögliche Weiterbildung zur fundierten ehrenamtlichen Hospizbegleitung, doch kein Teilnehmer ist dazu verpflichtet.