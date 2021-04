Online-Vortrag bei der VHS : VHS-Thema: Klimawandel in Zweibrücken

Klimaanpassungs-Coach Christian Kotremba (links) packte gemeinsam mit Oberbürgermeister Marold Wosnitza im vergangenen Sommer bei der Wandlung des ersten Zweibrücker Schottergartens kräftig mit an. Denn für Markus Theimer (rechts) und Sohn Paul war klar: Unser Vorgarten soll grüner werden. Foto: Cordula von Waldow / Grafik: VHS

Zweibrücken Klimaanpassungs-Coach Christian Kotremba referiert in einem kostenfreien Online-Vortrag bei der VHS über Lösungen für Stadt, Haus und Garten in der Kommune. Die Bürgerinitiative „ZW vernetzt“ blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück und auf neue Stadtgrün-Aktivitäten voraus.

Von Cordula von Waldow

Der Klimawandel ist auch in Zweibrücken längst angekommen und er betrifft alle Menschen der Stadt und in der Region. Aus diesem Grund hat sich die Stadt als eine von insgesamt 18 Modellkommunen in Rheinland-Pfalz im Rahmen des Projektes „KlimawandelAnpassungsCOACH RLP“ ein ganzes Jahr lang von Klimaanpassungs-Coach Christian Kotremba begleiten lassen.

Im Schulterschluss mit den Stadttöchtern, Privatpersonen und der hoch engagierten Bürgerinitiative „ZW vernetzt“ wurden in dieser Zeit Weichen für ein angenehmes Stadtklima gestellt, Schotterwüsten in Blühgärten verwandelt, (Wander)Bäume gepflanzt, das erste Dach begrünt. Christian Kotremba attestierte Zweibrücken größtes Engagement und erfolgreiche Aktivitäten. Doch Klimaanpassung ist nichts, was in einem Jahr abgeschlossen ist, sondern eine Lebenseinstellung und ein Dauerprojekt.

In einem kostenfreien Vortrag „Klimawandel in Zweibrücken – einfache Lösungen für Stadt, Haus und Garten – global denken, lokal handeln“ rücken Christian Kotremba, der sich Zweibrücken über seinen offiziellen Auftrag hinaus verbunden fühlt, und „ZW vernetzt“ das Thema bei der VHS Zweibrücken in einem Online-Seminar passend zum erwachenden Frühjahr erneut in den Fokus – am Donnerstag, 29. April, 18 bis 19.30 Uhr. Das Webinar findet über die Plattform „Edudip“ statt.

Eingeladen sind Bürgerinnen und Bürger mit oder ohne Eigenheim, denn „ein klimafreundliches Zweibrücken geht nur gemeinsam“. Die Teilnehmer erwarten laut Klimaanpassungscoach „tolle Informationen, wie Zweibrücken sich mit Blick auf die Klimaanpassung weiter entwickeln sollte“. Eine besondere Rolle spiele dabei das vielfältige „Schwamm-Stadt-Prinzip“, das Christian Kotremba dabei erläutert.

Ein Blick auf die globale Perspektive klärt über den Klimawandel mit seinem Treibhauseffekt und den Einfluss des Menschen darauf generell auf, um „die Hintergründe und die Zielsetzung zu verstehen“. Daraus leitet der Klimaanpassungscoach dann lokale Maßnahmen vor Ort ab und zeigt vielfältige Möglichkeiten auf, um das Klima in Zweibrücken mit viel Grün vor steigenden Problemen wie Hitze, Trockenheit und Starkregen bewahren zu helfen.

Aus dem Thermalrundgang in der Projektzeit informiert er über Zweibrückens Hotspots und Kühlinseln. Der Experte verdeutlicht: „Der April ist zwar kälter als gewöhnlich, aber bereits viel zu trocken.“ Mit Grünflächen statt Schotter, Dach- und Fassadenbegrünung, an die sich verändernden Bedingungen angepasste Bäume, Wasserableitung und Regenwasserspeicherung, essbare Stadt, Bürger-Patenschaften für Grünflächen und Bäume zählt er diverse Möglichkeiten für eine Bürgerbeteiligung auf, die nicht nur Hausbesitzer, Unternehmen oder öffentliche Hand, sondern jeden auch ohne eigenen Grünbereich oder Balkon mit einbeziehen. „Jeder Einzelne kann etwas tun – und in der Summe erzielen wir dann globale Effekte“, denkt Christian Kotremba groß und lädt zur abschließenden Diskussion ein.

Stefan Paul, Initiator und Sprecher von „ZW vernetzt“, fasst die bislang erzielten Erfolge zusammen und informiert über die für 2021 geplanten Aktivitäten, denn die Aktion „Stadtgrün“ geht 2021 in eine neue Runde.

Anmeldungen und weitere Informationen zum Zugang zur Webinar-Plttform „Edudip“ sind ab sofort telefonisch über das VHS-Sekretariat (0 63 32) 20 97 40 oder per E-Mail unter info@vhs-zweibruecken.de möglich. Kursnummer: Y01082.