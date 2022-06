Testphase geplant : UBZ plant Zweibrücker Online-Verschenkmarkt

Zweibrücken Überraschung nach einem Grünen-Antrag im Stadtrat, die für den Zweibrücker Wertstoffhof ein Regal anregten, auf dem Bürger ausrangierte, aber noch funktionsfähige Sachen austauschen können sollen: Der UBZ erklärte, schon eine Online-Variante zu planen. Die fand der Rat sogar noch besser. Zumindest testweise.

„Es gibt viele Alltagsgegenstände, welche die Eine oder der Eine nicht mehr benötigt, die aber zu wertvoll zum Entsorgen sind und die jemand Anderes weiternutzen kann. So begründeten die Grünen ihren Antrag, die Stadt Zweibrücken solle prüfen, nach dem Vorbild von Kaiserslautern auf dem Wertstoffhof ein „ReUse-Regal“ (Wiederverwendungs-Regal) einzuführen. Diese Müllvermeidung sei auch wegen der Nachhaltigkeit wichtig, sagte Patrick Lang für die Grünen am Mittwochabend im Stadtrat: „Ressourcenschonend und wertschätzend mit Gütern umzugehen ist nicht mehr nur eine Sache von verträumten Idealisten, nein, dieses Thema ist in der breiten Bevölkerung ein häufiger werdendes Lebensmodell.“