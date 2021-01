Online-Pamperskirche mit Familienpfarrerin Elisabeth Beck : Kuscheln in der Arche

Zweibrücken Familienpfarrerin Elisabeth Beck und ihr Kirchenkarter Carlos laden zur zweiten Online-Pamperskirche für die Kleinsten ein. Diesmal geht es um die Geschichte der Arche Noah. Gemeinsam mit dem Lieblings-Kuscheltier der Teilnehmer.

Um die Arche zu füllen, darf jedes Kind sein Lieblings-Kuscheltier mit an den Bildschirm bringen. Wozu die Kuscheldecke gut ist, bleibt jedoch noch eine Überraschung. Rund eine halbe Stunden will die 53-jährige St. Ingberterin Freude und Gemeinsamkeit in die oft gestressten Familien bringen. Ganz wichtig ist ihr: „Das läuft spontan und bleibt in der Gruppe. Wir zeichnen nichts auf.“ Ein Einladungsvideo mit Carlos findet sich unter www.facebook.com/KirchenkaterCarlos und https://www.youtube.com (Stichwort: Kirchenkater). Entweder per Persönlicher Nachricht oder per Mail an die Familienpfarrerin elisabeth.beck@evkirchepfalz.de gibt es den Link dazu. Elisabeth Beck erinnert: „Unbedingt Kuscheldecke und Kuscheltier mitbringen.“ Die meisten Weihnachtsgäste hätten sich bereits angemeldet. Es sei jedoch noch jede Menge Platz.