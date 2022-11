Am Sonntag geht’s los : Virtueller Adventskalender von und für Menschen in Zweibrücken

Den von Gerhard Schmidt (Bild) und seinem Team zusammengestelltOnline-Adventskalender kann man zum Beispiel gemütlich vorm Adventskranz auf dem Smartphone öffnen. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken 2020 wegen der pandemiebedingten Einschränkungen aus der Not geboren, hat sich das Projekt zur beliebten Dauereinrichtung entwickelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cordula von Waldow

Aus der Not geboren war der erste virtuelle Online-Adventskalender, den engagierte Christen aus den Zweibrücker Kirchen quer durch alle Konfessionen und darüber hinaus in der Zeit der Corona-Verbote 2020 ins Leben gerufen hatten. „Als Menschen in und um Zweibrücken, Jung und Alt, Frauen und Männer zusammenstehen und Kontakt halten“ war das Ziel.

Die Idee, miteinander Glauben zu leben mit Mut, Freude und neuen Ideen, inspiriert in ganz unterschiedlichen Video-, Audio- sowie Textbeiträgen hat sich zum Selbstläufer entwickelt und ist heute so lebendig oder noch lebendiger als in der Anfangszeit – obwohl persönliche Begegnungen wieder möglich sind.

„Inzwischen freuen wir uns über eine Vielzahl an Höhepunkten und vor allem über die Kontinuität“, bestätigt Initiator Gerhard Schmidt. Der Professor für Software-Engineering und Mathematik an der Hochschule Zweibrücken hat sich in den zwei Jahren mittlerweile fast zum Filmprofi entwickelt. In der Gemeinschaft werden regelmäßig neue, kreative Ideen und Formate geboren wie die im vergangenen Jahr entwickelte Homepage www.kinderinzweibruecken.de, die sich an das junge Publikum im Kindergarten- und Grundschulalter wendet mit dem wissbegierigen Esel Christoph und den goldigen Schäfchen Wolle und Mähndy. Altersgerecht lernen die Kinder die Geschichten und Protagonisten aus der Bibel kennen. Mit phantasievollen Bastelanleitungen können sie zudem selbst kreativ werden.

Besonders beliebt bei den erwachsenen Zuschauern wie Mitwirkenden ist der virtuelle Adventskalender, der bereits in die dritte Runde geht. Die Gruppe wirbt: „Der Advent und die Weihnachtszeit kommen mit Riesenschritten näher. Je dunkler die Zeit draußen wird, jahreszeitlich, aber auch wenn man sich das Weltgeschehen so anschaut, desto mehr brauchen wir ein Licht, das uns diese Dunkelheit erhellt. Mit unserem neuen digitalen Adventskalender wollen wir dazu beitragen, dass Ihnen die Zeit nicht zu lang wird, bis wir wieder das Licht der Weihnacht feiern können. Ein paar kleine Lichter sollen uns den Weg dahin bescheinen, folgen Sie dem Stern!“

Als Licht- und Hoffnungsträger steht er in diesem Jahr unter dem Motto „Stern“, um auch den Sternsingern, die jedes Jahr zum Dreikönigstag unterwegs sind, mehr Aufmerksamkeit zu bescheren.

Für den Advent galt es, eine Vielzahl an Beiträgen zusammenzutragen und einzuspielen. Mittlerweile können Gerhard Schmidt und sein Team auf einen großen Stamm an Chören, Musikern, Vorlesern, Back- und Bastelanleitern zurückgreifen. Und doch kommen immer wieder neue Künstler hinzu, wie etwa das neue „Rimschwiller Chörchen“, bekannte Chöre wie die „Big Ferries“ mit ihren irischen Liedern oder auch Lesepatinnen. Zudem wurde durch die Kooperation mit der Kita Abenteuerland das Bastelangebot wunschgemäß erweitert.