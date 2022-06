Vorgänger wechselt nach Brüssel : Neuer Kommandeur in der Niederauerbach-Kaserne

am Donnerstag übernahm Oberstleutnant Oliver Henkel das Kommando über das Fallschirmjäger-Regiment 26 von Oberst Markus Meyer. Foto: Volker Baumann

Zweibrücken Wechsel beim Fallschirmjägerregiment 26: Oliver Henkel folgt auf Markus Meyer.

Am Donnerstag übergab der Kommandeur der Luftlandebrigade 1, Brigadegeneral Jens Arlt, das Kommando über das Fallschirmjägerregiment 26 von Oberst Markus Meyer an Oberstleutnant Oliver Henkel. Er würdigte dabei die Leistungen des scheidenden Kommandeurs, der das Regiment in den letzten fast vier Jahren, größtenteils unter Corona-Bedingungen, geleitet hatte.

„Mit Ihnen geht ein im Einsatz erfahrener, in sich ruhender und ausgleichender militärischer Führer, der immer ein offenes Ohr für seine Untergebenen hatte“, so der General. Außerdem habe er ein gutes Gespür für die politische Landschaft, das Umfeld und die Medien mitgebracht. Für die zukünftige Verwendung in der deutschen militärischen Vertretung in Brüssel, wünschte er ihm viel Erfolg. „Sie werden, gerade im Zusammenhang mit den sicherheitspolitischen Veränderungen, dort unglaublich viel erleben“, prognostizierte der Kommandeur.

In seiner letzten Ansprache blickte Oberst Meyer zurück: „Für mich geht eine Verwendung zu Ende, die ich am 24. August 2018 hier in dieser Kaserne angetreten habe. Es waren 1400 Tage als Kommandeur des Fallschirmjägerregiments 26, das heißt 200 Wochen in der Verantwortung über Truppen an zwei Standorten, elf Kompanien und einen Stab, insgesamt rund 1800 Soldatinnen und Soldaten.“ Er ließ die spannendsten Punkte unter seiner Führung Revue passieren, darunter die multinationalen Übungen in Europa und Afrika sowie die Vorbereitung und die Bereitschaft als Kern der European Battlegroup 2020. „Für Schweiß und Tränen, die die letzten Jahre gekostet haben, für kurze Nächte, anstrengende Übungsplätze, Fallschirmsprünge, für den geleisteten Dienst in Auslandseinsätzen,“ bedankte der Oberst sich bei seinen Soldatinnen und Soldaten.

Oberstleutnant Oliver Henkel ist der neue Kommandeur der Zweibrücker Fallschirmjäger Foto: Volker Baumann