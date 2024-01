Nachwuchs gesucht Pfälzisches Oberlandesgericht rührt kräftig die Werbetrommel

Hintergrund

Der Bezirk des Pfälzischen Oberlandesgerichts (OLG) Zweibrücken erstreckt sich auf die vier Landgerichtsbezirke Frankenthal, Kaiserslautern, Landau und Zweibrücken mit deren 15 Amtsgerichten in Bad Dürkheim, Frankenthal, Grünstadt, Ludwigshafen, Neustadt an der Weinstraße, Speyer, Kaiserslautern, Kusel, Rockenhausen, Germersheim, Kandel, Landau, Landstuhl, Pirmasens und Zweibrücken. Das OLG selbst hat neun Zivil- und zwei Strafsenate sowie ein Notarsenat. Im OLG-Bezirk, in dem rund 1,41 Millionen Menschen leben, sind etwa 2100 Frauen und Männer für die Justiz tätig – 600 davon alleine in Zweibrücken, wo die Justiz damit eine der bedeutendsten Arbeitgeberinnen ist.⇥ru