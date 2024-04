Nach Urteil gegen Bank-Kassierer Millionen-Unterschlagung: Erste Revision liegt OLG vor

Bei diesem „Angeklagten“ handelt es sich um den jüngeren der beiden 72 und 74 Jahre alten ehemaligen VR-Bank-Kassierer, die am 12. Oktober 2023 beziehungsweise (nach Abtrennung des Verfahrens gegen den älteren) am 3. November 2023 von der Dritten Großen Strafkammer des Landgerichts Zweibrücken am Ende eines seit 5. Juli 2023 laufenden Berufungsprozesses verurteilt worden waren. Das Berufungsgericht hatte seinerzeit eine Revision ausdrücklich zugelassen (wir berichteten). Das OLG prüft das Urteil nun in einem meist schriftlichen Verfahren lediglich auf mögliche Rechtsfehler. Was auch bedeutet: Eine erneute Beweisaufnahme findet beim OLG nicht statt.