Jahrelanger Rechtsstreit um NPD-Funktionärin Urteil zum verfassungswidrigen „Muttertagsgruß“ rechtskräftig

Allerdings hatte das OLG den Richterspruch nur deshalb aufgehoben, weil es die Berufungskammer des Landgerichts offenbar versäumt hatte, in ihrem Urteil festzuhalten, ob der rechtlich beanstandete „Muttertagsgruß“ von der Angeklagten aus dem In- oder Ausland abgesetzt worden war. Denn wäre er aus dem Ausland gesendet worden, hätte die Angeklagte nach damaliger Rechtslage freigesprochen werden müssen. Der Verteidiger der Angeklagten, Rechtsanwalt Andreas Wölfel aus dem oberfränkischen Tröstau, hatte die Revision damit begründet, seine Mandantin könnte den beanstandeten „Muttertagsgruß“ seinerzeit auf der Rückfahrt vom Silzer Wild- und Wanderpark (Landkreis Südliche Weinstraße), wo sie an jenem Sonntag mit ihrer Familie unterwegs gewesen sein will, von Lothringen aus verschickt haben. Doch das Landgericht glaubte das nicht. Dafür, dass der betreffende Post seinerzeit in Frankreich abgesetzt worden sei, gebe es „keine objektiven Anhaltspunkte“, befand die Vierte Strafkammer am 18. Juli 2023 am Ende der Berufungsverhandlung. Es blieb damit bei 800 Euro Geldstrafe. Jedoch ordnete die Strafkammer an, dass Walter-Riefling nun auch noch die Gerichtskosten einschließlich der des Revisionsverfahrens zu tragen habe (wir berichteten).