Oldtimer-Treffen auf dem Herzogplatz : Die gute, alte (Auto-)Zeit

Zweibrücken Am Wochenende gab es in Zweibrücken knapp 90 Oldtimer zu bewundern.

Diese Möglichkeit lockte am Samstagnachmittag knapp 90 Oldtimer in die Zweibrücker Innenstadt, denn die Stadt Zweibrücken und das Stadtmarketing hatten zum fünften Mal zur Oldtimer-Veranstaltung „Forever Young“ eingeladen. Vorab anmelden musste sich niemand, und so zeigte sich Organisatorin Petra Stricker begeistert, wie viele Fahrzeuge gekommen waren. Zwar waren es beim letzten Oldtimer-Treffen vor zwei Jahren mehr Fahrzeuge, allerdings bestand dieses Mal das Problem, dass die Fahrzeuge im Gegensatz zu sonst nicht als Standpräsentation geplant waren, um die Corona-Maßnahmen umsetzen zu können.

Und so kamen all diese Oldtimerfans aus Landau, Mannheim, Karlsruhe, Kusel, Saarbrücken, Kaiserslautern, Neunkirchen, Zweibrücken, Pirmasens und vielen anderen Städten zunächst trotz dieser kurz geplanten Verweildauer in die Rosenstadt. Vor Ort dann die Überraschung sowohl für die Fahrer, als auch für die Besucher der Veranstaltung: die Ordner des MSC Schiffweiler, die die Zufahrt auf den Herzogplatz regelten, fanden eine Corona-konforme Möglichkeit, die Fahrzeuge auf dem Herzogplatz zu platzieren und den Besuchern die Möglichkeit zu geben, mit den Fahrern ins Gespräch zu kommen und die Fahrzeuge aus der Nähe zu bestaunen.

Einen Käfer, Baujahr 1968, nennt Thomas Fischer sein eigen. Auch er hat in den letzten Jahren alles an seinem Fahrzeug selbst aufbereitet und ist begeistert von den alten Fahrzeugen. „Es ist einfach noch richtiges Autofahren“, findet der 34-Jährige. Das ist wohl auch das, was alle Oldtimerfahrer so an ihren Fahrzeugen lieben: das rohe Fahren, ohne elektrischen Schnickschnack, der Geruch, das Geräusch des Motors, das Spüren des Fahrwerks und des Untergrundes, das manchmal auch anstrengende Lenken ohne Servo und das Lebensgefühl, das man einfach selbst erlebt haben muss. Im Anschluss an dieses Oltimertreffen gab es einen fliegenden Wechsel an Fahrzeugen. Am späten Nachmittag machte die „Internationale 22. Saar-Lor-Lux-Classique“ einen Zwischenstopp auf dem Herzogplatz.