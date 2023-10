Euroclassic-Konzert Virtuos zwischen Jazz und Soul

So richtig an Al Jarreau erinnert seine Stimme ja nicht. Trotzdem ist die Verehrung von Ola Onabulé für den 2017 verstorbenen US-Sänger so groß, dass der Brite am Sonntagabend sehr viele Jarreau-Stücke in der Festhalle spielte. Hans-Peter Zachary, der Manager der SWR Bigband, die Onabulé begleitete, habe von dessen Verehrung für Jarreau gewusst und deshalb ein dementsprechendes Programm zusammengestellt.