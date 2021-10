Oktoberfest in Zweibrücken : „Endlich mal wieder in Feierlaune“

Zweibrücken Das Zweibrücker Oktoberfest traut sich aus der Deckung.

Ausschließlich Geimpfte und Genesene haben Zutritt – und das ist für die meisten Besucher auch der Grund, einmal wieder die Lederhosen und Dirndl auszupacken und sich in die schunkelnde und tanzende Menge zu begeben. Dabei herrschte am letzten Wochenende, nach etwas verhaltenem Anlauf am Freitag, am Samstag durchaus Tanz-auf-dem-Tisch-Stimmung in vollem Haus.