OGV Rimschweiler erhält Spende über 6132,25 Euro Geld für den Wiederaufbau der „Lebensader“ in Rimschweiler

Dieter Wiehn, der Vorsitzende des OGV, berichtete, dass an Pfingsten das Hochwasser bis an die Decke des Vereinsgebäudes stand. Alles, was sich darin befand – alle Elektrogeräte, darunter beispielsweise sieben große Gastrokühlschränke, ein Backofen, eine Bierzapfanlage und eine Fritteuse – wurden stark in Mitleidenschaft gezogen.