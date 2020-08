Saufgelage hinterlässt Spuren : Dorfplatz Bubenhausen missbraucht

„Der Dorfplatz soll zum Ausruhen sein und keine Müllhalde“, mahnt der OGV-Vorsitzende Kurt Kennerknecht. Foto: OGV Bubenhausen

Zweibrücken „Muss so ein Platz aussehen, der für die Allgemeinheit zugänglich ist? Der Dorfplatz in Bubenhausen soll nicht für Saufgelage genutzt werden“, ärgert sich Kurt Kennerknecht, Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins Bubenhauser, in einer E-Mail an den Merkur mit diesem Foto von Samstagmorgen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Kennerknecht schreibt weiter: „Der OGV Bubenhausen verurteilt ein solches Vorgehen. Der Dorfplatz soll zum Ausruhen sein und keine Müllhalde. Es gibt dort einen Mülleimer um seinen Abfall zu entsorgen. Der OGV Bubenhausen appelliert und hofft, dass Szenen wie diese in Zukunft unterbleiben.

(red)