Konfessions- und parteiübergreifende Veranstaltungen in Zweibrücken : Friedensgebet und Demonstration für die Menschen in der Ukraine

Solidarität mit der Ukraine (Symbolbild: vor dem russischen Generalkonsulat in Stuttgart) soll am Montag und Dienstag auch bei zwei Veranstaltungen in Zweibrücken gezeigt werden. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Zweibrücken Die beiden großen Kirchen und die Jugendorganisationen von vier Zweibrücker Parteien hoffen bei ihren Veranstaltungen am Montag und Dienstag auf viele teilnehmende Bürgerinnen und Bürger.

Für Dienstag, 1. März, planen Vertreter der Zweibrücker Jugendorganisationen von Grünen (Grüne Jugend), FDP (Junge Liberale), SPD (Jungsozialisten) und CDU (Junge Union) „eine Friedensdemonstration gegen den Krieg in der Ukraine und zur Verurteilung des völkerrechtswidrigen Eindringens Russlands in einen demokratischen selbstbestimmten Staat“, teilt der JU-Vorsitzende Joshua Streuber mit. „Dafür finden wir uns um 17.30 Uhr am Herzogplatz in Zweibrücken ein. Es geht uns darum ein überparteiliches Zeichen für Frieden zu setzen und uns für die Souveränität der Völker einzusetzen. Wir möchten alle Zweibrückerinnen und Zweibrücker dazu aufrufen sich ebenfalls an unserem Protest in Gedanken an die Menschen in der Ukraine zu beteiligen.“