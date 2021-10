Ökumenische Friedens-Dekade wird in Ixheim eröffnet : Wie weit kann Frieden reichen?

In der Ixheimer Friedenskirche wird die Ökumenische Friedens-Dekade 2021 mit einem Festgottesdienst eröffnet. Foto: Cordula von Waldow

Ixheim Aufgrund ihres Namens „Friedenskirche“ wurde die Ixheimer Kirche als Veranstaltungsort für den Eröffnungs-Festgottesdienst der Ökumenischen Friedens-Dekade 2021 ausgewählt.

Am Sonntag, 7. November, um 14 Uhr wird mit einem Festgottesdienst in der Friedenskirche Ixheim die diesjährige ökumenische Friedens-Dekade des Bistums Speyer und der Evangelischen Kirche der Pfalz eröffnet. „Das liegt an unserem Namen“, weiß Pfarrer Martin Bach. Obwohl es mehrere Friedenskirchen im Land gibt, habe sich Pfarrer Detlev Besier, zuständig für die Bereiche Frieden und Umwelt in der Evangelischen Kirche der Pfalz, für Ixheim entschieden. „Er kennt unsere Kirche von seinen Predigten hier und weiß um unsere langjährige Tradition eines Friedensgottesdienstes am Buß- und Bettag“, freut er sich.

Die zehntägige ökumenische Friedens-Dekade wurde von den Deutschen Kirchen erstmals 1980 begangen. In den ersten zehn Jahren sowohl im Westen als auch zeitgleich im Osten. Seit über 40 Jahren engagiert sie sich für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung und leistet damit einen Beitrag zur Vertiefung des christlichen Friedenszeugnisses und trägt zur friedenspolitischen Willensbildung in Kirchen, Gemeinden und Gesellschaft bei.

In diesem Jahr lautet das Motto „Reichweite Frieden“ und versucht in Gottesdiensten, Gebeten sowie weiteren Veranstaltungen eine Antwort auf die Frage: „Wie weit kann Frieden reichen?“. Dargestellt wird die Vision im Logo 2021 mit Friedenstauben, die auf den Längen- und Breitengraden rund um den Globus kreisen.

Im Mittelpunkt stehen zwei Bibelstellen. Die erste, Jesaja 11,1-9, ist bekannt vom Heiligen Abend und handelt von der messianischen Vision, „dann wohnt der Wolf beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein, Kalb und Löwe weiden zusammen“. Der Vers in Matthäus 6,10 ist bekannt aus dem Vater Unser: „Dein Reich komme“.

Den Eröffnungs-Festgottesdienst zur ökumenischen Friedens-Dekade am 7. November gestalten Domkapitular Franz Vogelgesang, Oberkirchenrat Manfred Sutter sowie Detlev Besier gemeinsam mit der Gemeinde in Ixheim. Hier wirken neben Pfarrer Martin Bach die katholische Gemeindereferentin Monika Schmidt sowie Jutta Moser-Hauck und Bernhard Hauck mit. Das Ehepaar übernimmt zusammen mit Jürgen Karmeinsky, Organist in der Ixheimer Friedenskirche, die musikalische Ausgestaltung.