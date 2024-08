Obstbauverein veranstaltet „Wattweiler sucht die Startomate“ Alles dreht sich um die rote Frucht

Für Tomaten war es kein besonders gutes Jahr – war der Frühling doch kalt und bis in den Frühsommer hinein verregnet. Die Kraut- und Braunfäule befiel viele Tomaten, die ohne Regenschutz gepflanzt wurden. Um so erstaunlicher war die Auswahl an leckeren Paradiesäpfeln, die von den Mitgliedern des Obstbauvereins Wattweiler zum diesjährigen Wettbewerb „Wattweiler sucht die Startomate“ mitgebracht wurden. Rote, grüne, gelbe oder gestreifte Tomaten warteten auf ihre Prämierung in den drei Kategorien Geschmack, Aussehen und Gewicht.