Zweibrücken Frühjahrsputz am Schloss?

Der Sitz des Pfälzischen Oberlandesgerichts (OLG) und der Generalstaatsanwaltschaft ist zurzeit teilweise in ein Baugerüst gekleidet. Ist am Zweibrücker Schloss womöglich ein großer Frühjahrsputz geplant? Nein, ergab eine Merkur-Anfrage. Grund für den Gerüst-Aufbau sind deutlich aufwendigere Renovierungsarbeiten, schreibt OLG-Pressesprecherin Tanja Rippberger: „Durchgeführt werden soll eine Fassadensanierung, insbesondere der Anstrich der Putzflächen an der Fassade und die Fensterrahmen. Zudem sollen die Holzfenster, Putten, Dächer, Balkongeländer überprüft und wenn notwendig repariert werden.“