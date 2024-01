Merkur-Jahresgespräch mit Oberbürgermeister Wosnitza Bürgern drohen 2024 keine Steuererhöhungen

Es sei wegen der vielen Arbeitsplätze auch für gering Qualifizierte sehr schade, dass letztes Jahr die Logistikcenter-Ansiedlung auf dem interkommunalen ZEF-Gelände am Steitzhof geplatzt sei, so Wosnitza. Da habe aber die Politik auch rückblickend nichts falsch gemacht: „Der Investor hat da erfüllt, was er zugesagt hat. Er hatte einen Mieter, der zugesagt hat – dass der dann aber in die fertig gebaut Halle doch nicht einzog, ist so sinnfrei, dass sich das niemand erklären kann.“ Wosnitza ist aber optimistisch, dass die Riesen-Halle nicht dauerhaft leersteht: „Das ist eine Potenzialfläche – und wenn die jemand anders nutzt, sagen wir in zwei Jahren vielleicht: Das ist das Beste, was uns passieren konnte.“ Gibt es schon INTERESSENTEN? Der Investor führe bereits Gespräche, so Wosnitza. Der ZEF habe darauf zwar keinen direkten Einfluss – aber auch schon Kontakte zu Interessenten vermittelt.