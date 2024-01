SPD kürt Kandidaten für Amt des Ortsvorstehers Oberauerbach: SPD will Jörg Wagner auf Schild heben

Hierfür will die SPD Jörg Wagner auf den Schild heben. Das hatte Stéphane Moulin, Stadtverbandsvorsitzender der SPD, Ende des vergangenen Jahres beim Treffen der Partei zur Austellung der Liste für die Stadtratsliste für die Kommunalwahlen 2024 angedeutet. Jörg Wagner wurde bei dem Treffen in der Festhalle (wir berichteten) auf dem für ihn vorgesehenen Listenplatz 21 bestätigt. Moulin hatte, als er Wagner kurz vorgestellt hatte, seinen Parteifreunden in der Festhalle erklärt, dass Wagner künftig womöglich neuer Ortsvorsteher Oberauerbachs werden könnte.