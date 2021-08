Klagen über Fahrer mit Bleifuß : Oberauerbach: Messtafeln sollen Raser zur Raison bringen

Zweibrücken Ortsvorsteherin: Drei Tafeln werden in Battweiler Straße, Zweibrücker- und Wallhalber Straße eingesetzt.

(eck) Wenn es eines gibt, was die Oberauerbacher nicht leiden können, dann sind es Raser. Viele Bürger haben das Empfinden, dass ein nicht unerheblicher Teil der Verkehrsteilnehmer mit Bleifuß durch den Stadtteil brettert. Auch, wenn Verkehrsmessungen in den jüngeren Vergangenheit hier eher Entwarnung gegeben und nur wenig Tempoverstöße registriert haben (wir berichteten).

Schon mehrfach war dieses Thema auf der Agenda des Ortsbeirates, so auch in der jüngsten Sitzung. Ortsvorsteherin Katja Krug-Abdessalem (CDU) hatte eine Nachricht in petto, die den Bürgern gefallen dürfte. Es seien drei Messtafeln bestellt worden, diese würden zeitnah installiert. Krug-Abdessalem sagte, die Tafeln sollten fest installiert werden, sie bräuchten einen Stromanschluss, ein Hin und Her sei zu aufwendig. „Die Messtafeln sollen in den Hauptverkehrsstraßen angebracht werden und zwar in der Battweiler-, Zweibrücker- und Wallhalber Straße“, erklärte sie. Die Ortsvorsteherin und mit ihr das gesamte Gremium hofft, dass die Tafeln auf die Verkehrsteilnehmer positiv einwirken werden.