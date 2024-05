Katja Krug-Abdessalem stellt sich vor Zwischen Tennisplatz und Haustürwahlkampf

Seitdem gehe es kontinuierlich bergauf mit den Turnieren. Gespielt wird nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern auch in Hessen und im Saarland. Aymen spielt im Verein in Rieschweiler und in der Herrenmannschaft in Althornbach. Trainiert wird in der Woche rund acht Stunden in der Tennisakademie Weiß-Blau in Zweibrücken. Krug-Abdessalem selbst steht nur selten auf dem Platz – beispielsweise im Urlaub, wenn Aymen jemanden braucht, der ihm Bälle zuspielt.