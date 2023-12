Novum Innovativbau Baufirma: Fake News führten zu Insolvenz

Einschließlich Teilzeitkräften und Minijobbern habe Novum Innovativbau knapp 15 Beschäftigte, berichtet Goldnik. „Natürlich werden jetzt erstmal alle Baumaßnahmen eingestellt.“ Der Insolvenzverwalter – der nun wie in solchen Fällen üblich das Sagen in der Firma hat – prüfe nun, „ob es eine positive Weiterführungsperspektive gibt“. Da Novum Innovativbau an sich gut aufgestellt sei, „haben wir die Hoffnung“, dass es weitergeht, so Goldnik – „aber die Sorge ist natürlich, dass unser Name zu sehr durch den Dreck gezogen worden ist“.