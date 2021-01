Schulen und Kitas im Lockdown : Deutliche Mehrheit lernt von daheim

An den weiterführenden Schulen in Zweibrücken nehmen 35 Kinder die Notbetreuung in Anspruch. Foto: dpa/Uli Deck

Zweibrücken Nach aktuellen Zahlen der Stadt Zweibrücken besucht auch nur ein gutes Drittel der Kita-Kinder derzeit eine Einrichtung.

Von Jan Althoff

Ob und wenn ja in welchem Ausmaß Schulen und Kitas zur Ausbreitung der Corona-Pandemie beitragen, ist umstritten. Sicher ist: Schulen und Kitas in Rheinland-Pfalz sind weiterhin prinzipiell geöffnet, die Kinder sollen aber nur dann dort betreut werden, wenn die Eltern keine andere Möglichkeit haben. Begründen muss den Betreuungsbedarf niemand. Was hat das für Auswirkungen auf die Betreuungslage auf Kitas und Schulen in Zweibrücken? Die Stadtverwaltung hat auf Merkur-Anfrage die vorhandenen Zahlen – die Einrichtungen sind laut Aussage der Beigeordneten Christina Rauch nicht verpflichtet, ohne Aufforderung zu liefern – zusammengestellt.

Bei den Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft waren demnach in der zweiten Januarwoche 34,3 Prozent der regulär angemeldeten Kinder in der Einrichtung. In Zahlen: 457 von 1331 Kindern. Das deckt allerdings, schränkt Kulturamtsleiter Thilo Huble ein, nur zwölf der 15 Kitas in städtischer Trägerschaft ab. Drei lieferten keine Zahlen.

Info Richtlinien für die Notbetreuung An folgender Vorgabe des Ministeriums orientieren sich die Zweibrücker Schulen beim Thema Notbetreuung. „Alle Schulen bieten in dieser Zeit (in der Zeit des Fernunterrichtes) Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, Schülerinnen und Schüler, deren häusliche Lernsituation nicht ausreichend förderlich ist, und Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 1 bis 7, bei denen eine häusliche Betreuung nicht oder nur teilweise gewährleistet werden kann, an.“

Weitaus differenziertere Angabenen konnte die Stadt für die Schulen liefern. So wurden an den acht Grundschulen am Stichtag 20. Januar im Schnitt 10,72 Prozent der Schüler in der Schule betreut. Die Quote der einzelnen Schulen schwankt dabei zwischen 6,94 Prozent (Grundschulen Rimschweiler und Pestalozzi) und 19,86 Prozent (Grundschule Sechsmorgen). In absoluten Zahlen ausgedrückt drückten am 20. Januar 130 Grundschüler in Zweibrücken die Schulbank. Warum die Quote derzeit in der Grundschule Sechsmorgen so hoch ist (am 4. Januar hatte sie noch bei 7,53 Prozent gelegen)? „Ich habe ganz viele Familien, wo beide Eltern berufstätig sind – und Alleinerziehende“, sagt Rektorin Sabine Gauf. Außerdem biete man manchen Familien gemäß den Vorgaben des Ministeriums (siehe Infokasten) an, die Kinder in der Schule zu betreuen, „wenn sie zu Hause nicht das nötige Lernumfeld haben“. Sie sei, sagt Gauf, „sehr stolz“ darauf, wie ihr Team die für alle herausfordernde Situation meistere. Auch die Eltern meldeten ihr zurück, dass es mit dem Fernunterricht und den Videokonferenzen gut klappe.

Bei den weiterführenden Schulen sind die Prozentsätze deutlich geringer. Im Helmholtz-Gymnasium lag der Anteil der Schüler in der Notbetreuung am Stichtag bei 2,31 Prozent, am Hofenfels-Gymnasium sogar nur bei 1,58 Prozent (jeweils Klassenstufen fünf bis sieben). An der Herzog-Wolfgang-Realschule plus lag die Quote bei 1,6 Prozent, in der Mannlich-Realschule plus bei 4,18 Prozent (auch hier wurden die Klassenstufen fünf bis sieben erfasst), in der Canadaschule bei 6,8 Prozent. In der Berufsbildenden Schule Zweibrücken findet laut Rauch „vor dem Hintergrund der Richtlinie des Landes und der Altersstruktur der Schülerinnen und Schüler“ keine Notbetreuung statt. In absoluten Zahlen wurden am 21. Januar in den weiterführenden Schulen in Zweibrücken 35 Schüler (3,29 Prozent) vor Ort betreut.