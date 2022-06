Zweibrücker Kranbauer beklagt einen gesellschaftlichen Wandel : Tadano sucht händeringend Auszubildende

Tadano hat in Zweibrücken eine eigene Ausbildungswerkstatt (Archivbild). Anders als früher steht neben der Theorie jetzt schnell die Arbeit am Produkt auf dem Lehrplan. Foto: Tadano

Zweibrücken Fast jede zweite Lehrstelle ist noch unbesetzt. Der Personalchef erklärt, warum die Übernahme-Aussichten gut sind.

Zeitenwende in Zweibrücken: Der größte Arbeitgeber in der Stadt, das Kranbau-Unternehmen in der Dinglerstraße und auf dem Wallerscheid, war früher einer der begehrtesten Ausbildungsbetriebe. Jetzt aber, nur drei Monate vor Beginn des neuen Ausbildungsjahrs im September, hat Tadano von 37 Ausbildungsplätzen erst 21 besetzt.

„Wir suchen noch 16 Azubis“, sagt Tadano-Personalchef Frank Schättle in einem Gespräch mit dem Pfälzischen Merkur. Woran liegt das? „Es ist gesellschaftlich zu einem großen Teil nicht mehr ,schick‘, in handwerklich-gewerblichen Berufen tätig zu sein“, hat Schättle beobachtet. „Auch viele Eltern raten ihren Kindern: Du sollst lieber studieren.“ Hinzu komme „eine Abwanderung vom Industrie- in den Dienstleistungssektor.“

Schättle berichtet, Tadano stehe mit den unbesetzten Lehrstellen nicht allein: „Das ist überall in den letzten Jahren deutlich schwieriger geworden, ich habe auch mit Kollegen von vielen anderen Unternehmen gesprochen.“

Tadano sucht für seine beiden Zweibrücker Werke noch Azubis (jeweils m/w/d) für folgende Ausbildungsgänge: Land- und Baumaschinen-Mechatroniker, Lackierer, Stahlbauschlosser, Schweißer und Montageschlosser. Auch über Bewerbungen von Frauen freue man sich sehr, zumal der Männer-Anteil bei Tadano bislang 89 Prozent beträgt. Auch bei den schon fixen neuen Azubis sei der Männer-Anteil im gewerblichen Bereich sehr hoch (während es im kaufmännischen Bereich mehr Frauen gebe).

„Das ist ein toller Beruf, ein tolles Produkt“, erklärt Schättle auf die Frage, was eine Ausbildung bei Tadano attraktiv mache. „Wer viel abwechslungsreiche Sachen machen will, ist bei uns richtig.“ Und als global tätiges Unternehmen gebe es bei Interesse auch Perspektiven für spätere Einsätze weit über Zweibrücken hinaus: „Da stehen Tür und Tor auf.“

Damit ist der Personalchef aber lange noch nicht am Ende beim Aufzählen der Vorteile einer Ausbildung bei dem Kranbauer. „Wir haben eine eigene Ausbildungswerkstatt mit sehr erfahrenen Ausbildern.“ Und anders als früher – wo anfangs lange die theoretische Ausbildung im Vordergrund stand – werde „jetzt schon früh am Produkt ausgebildet“. Dies ermögliche, individuelle Interessen und Fähigkeiten schnell zu erkennen und zu fördern, auch um auf die spätere reguläre Arbeit vorzubereiten. Schon in früheren Jahren gebe es bei Tadano auch eine betriebliche Altersvorsorge.

Und nicht zuletzt verweist Schättle darauf, dass angesichts der Altersstruktur zu erwarten ist, dass die Übernahme-Aussichten nach der Ausbildungszeit sehr gut sind, wie der relativ hohe Altersdurchschnitt von 47 Jahren (Frauen 42, Männer 48) bei Tadano in Zweibrücken zeige. Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit liege schon bei 15 Jahren. Man plane deshalb, die Zahl der Ausbildungsplätze in den nächsten Jahren zu erhöhen. Diesmal liege man noch auf dem Niveau der Vorjahre.