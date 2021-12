Der Zweibrücker Werner Euskirchen lädt ein : Nikolaus am Montag mit Schlitten und Kutsche auf Schlossplatz

Am Montagnachmittag kommt der Nikolaus auf den Schlossplatz, kündigt Kutschenfahrer Werner Euskirchen an. Foto: Werner Euskirchen

Zweibrücken Nikolaus besucht mit Kutsche, Pferd und Schlitten Zweibrücken.

Pferdekutscher Werner Euskirchen hat am Sonntag angekündigt: „Der Nikolaus kommt nach Zweibrücken, am Nikolaustag, Montag, 6. Dezember, 16 bis 18 Uhr, mit der Kutsche und dem Pferdeschlitten auf den Schlossplatz am Cafe Antares und Bit am Schloss! Kinder fahren kostenlos mit bei einem (guten) Glühwein für die wartenden Eltern!“ Dies sei auch eine Aktion zur Unterstützung der Gastronomie am Schlossplatz, gemeinsam mit Edeka-Ernst und Gemeinsamhandel Zweibrücken, so Euskirchen weiter.