„Night Fever“ in Zweibrücken : Die Festhalle mit 700 „Bee Gees“-Fans wurde zum Tollhaus

Die Band „Night Fever – A Tribute To The Bee Gees“ in voller Aktion in der Zweibrücker Festhalle. Foto: Margarete Lehmann

Zweibrücken Mitreißend: Weltspartagskonzert „Night Fever“ bringt Publikum zum Tanzen, Klatschen, Johlen und Mitsingen.

„Die Zinsen steigen“, auch mit diesen Worten eröffnete der Kassenvorstand den Abend. Da konnte also schon gar nichts schief gehen beim Weltspartagskonzert, zu dem die Sparkasse Südwestpfalz für Freitagabend in die Zweibrücker Festhalle geladen hatte. Die Band „Night Fever – A Tribute To The Bee Gees“ erwies sich auch gleich mit dem Eröffnungshit „Lost Paradise“, im Geiste der Bee Gees komponiert, als weitgehend authentische Formation.

Es galt, 50 Jahre Musikgeschichte der Bee Gees wiederzuerwecken. Denn von den drei Gibb-Brüdern wird es keine neuen Songs mehr geben. Doch die „Bee Gees“-Mania geht weiter. Die Bee Gees, 200 Millionen Platten sollen sie verkauft haben, sind die meistkopierte Popgruppe der Welt. Mit romantischen Werken begannen sie in den 70ern. Dann kam der aggressive Diskopuls hinzu, der Soundtrack des Films mit Travolta „Saturday Night Fever“ lieferte erste unvergessene Hits: Stayin‘ Alive und Co. Da flippte das Publikum schon aus, alle erhoben sich, begannen zu tanzen, zu klatschen, zu johlen, mitzusingen, gerieten allmählich außer Rand und Band.

Wie sagten die Gees einst „ Wir haben immer Leuten gestattet, uns zu beeinflussen. Erst waren es die Beatles. Jetzt ist es Stevie Wonder.“ Die sieben Vollblutmusiker der in Zweibrücken gastierenden Tribute-Band sind alle akademisch ausgebildet und schon weltweit aufgetreten. Sie gaben wirklich alles in der Festhalle. „How Deep Is Your Love“, „Jive Talking“, „I Started A Yoke“ und anderes mehr, ein Muss für alle Fans.

Michael Zai verkörperte im Konzert Barry Gibb, Franco Leon Robin Gibb und Uwe Haselsteiner Maurice Gibb, Keyborder hier, singen können sie alle, Falsett war nicht. Begleitet wurden sie von vier leidenschaftlich agierenden Kollegen, Bass, Gitarre und Schlagzeug.

Beim Funkrock-Stück „You Win Again“ flippen die Zuhörer gänzlich aus, rücken tanzend bis dicht vor die Bühne vor, besetzen die Gänge, der Rhythmus hält alle und alles im Griff, die Musik ist ohrenbetäubend, das Fieber steigt.

1997 erhielten die großen Drei, also die Original-„Bee Gees“, mit dem Album „Still Waters“ noch einmal so ziemlich alle nur möglichen Preise und wurden in die „Rock and Roll Hall of Fame“ gekürt. Da sind sie noch heute, überhaupt für immer.