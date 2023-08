Start am 2. September Niederauerbacher Kerwe steht vor der Tür

„Etwa zwei Monate vor der Kerb fangen wir mit der Arbeit an der Rede an“, erzählt Marcel Hoffmann, „Straußvater“, also Chef der Straußjugend, der zusammen mit Patrick Ewert für die Kerwerede zuständig ist. Die beiden spielen außerdem im MVN – Orchester, Bassgitarre beziehungsweise Schlagzeug. „Eigentlich bereiten wir uns schon das ganze Jahr darauf vor, indem wir alles, was witzig und interessant erscheint, notieren. Egal, ob es um Politik oder um Geschehnisse im Ort geht“, informiert der 30-Jährige, der bereits seit zwölf Jahren Mitglied der Straußjugend ist. Sein Kollege Patrick Ewert ist seit zehn Jahren dabei. „Jeder ab 18 Jahren kann bei uns mitmachen. Der Bezug zum Ort ist wünschenswert, aber nicht zwingend“, so der 28-Jährige. Dass es keine Altersgrenze gibt, beweist Patricks Vater Thomas Ewert, der 33 Jahre lang Straußbub war. Zurzeit hat die Straußjugend 15 Mitglieder, acht Frauen und sieben Männer, die sich etwa sechs Wochen vor Kerwebeginn regelmäßig treffen, um den bunten Kerwestrauß in Handarbeit anzufertigen, damit er bis zur nächsten Kerwe über die Sraußjugend und den Ort wacht. Das Duo „Stood In“ übernimmt ab 20 Uhr die musikalische Unterhaltung.