Ausstellung trägt den Titel „Querschnitt“ Neun Künstler zeigen ihre Werke im Zweibrücker Mannlichhaus

Die Ausstellung, an der sich elf Künstlerinnen und Künstler beteiligen, trägt den Titel „Querschnitt“. Es stellen aus: Raymond David, Volkhard Gabriel, Dagmar Grieve, Hanno Huwer, Betina Knerr, Frank Scheidhauer, Jutta Walter, Hermann Weis und Christa Witte. Es werden Bilder aus verschiedenen Kunstrichtungen zu sehen sein. Fotografien sind ebenso dabei wie Skulpturen aus Stein oder Objekte aus Scherben, die zusammengefügt ein Kunstwerk ergeben. Auch Bilder, die in einem speziellen Verfahren aus Aufdrucken von Einkaufstüten entstanden sind und danach aussehen wie beklebte Litfaßsäulen, werden ausgestellt. Franz Walter wird die Laudatio halten. Die Vernissage findet am Samstag, 3. August, 15 Uhr, statt. Zu sehen sind die Werke bis zum 31. August, jeweils samstags von 15 bis 18 Uhr. red/Foto: Volkhard Gabriel