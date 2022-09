Kolumne Neulich... : Vom Fleck kommen

Neulich im Zoo, auf einem Ausflug, weiter weg, nicht hier in der Gegend, da stand ich vor einem Gehege. Wir standen vor vielen Gehegen und dachten, dass das bessere Wort vielleicht auch Gefängnis sei.

Ein großer schwarzer Vogel mit auffälligem Schnabel, ich glaube es war ein Tukan, schien geschäftig ein Nest bauen zu wollen und sammelte Nistmaterial. Sein anderer Artgenosse hielt sich weit von ihm entfernt an der anderen Seite des Geheges auf. Er suchte kein Nistmaterial, er lief von einer Seite zur anderen und wieder zurück und wieder vor und wieder zurück. Er schien das öfter zu machen, was die Spuren im Sand und seine weißen, unschuldigen Kothäufchen verrieten. Er lief und lief und kam nicht vom Fleck. Nun ja eigentlich ist er ja ein Vogel und der fliegt, um vom Fleck zu kommen. Dazu war das Gehege einfach zu klein. Das Gefühl, das dieser Vogel verbreitete, machte mir Angst, gab mir ein Gefühl der Beklemmung, des Erstickens und wir flüchteten davor, vorbei am direkt anschließenden Nachbargehege, auch für Tukane. Das war aber leer und die Wiese dort stand hoch und es gab keine Dachbegrenzung. Aber man hätte leicht eine Tür von einem zum anderen Käfig schaffen können, einfach die Trennung durchtrennen. Es müsste nur einer mal machen! Es müsste sich einer mal entscheiden. Ob das auch anderen so auffällt, wenn sie vor dem Gitter stehen und nur schauen? Ich dachte an den Panter von Rilke.