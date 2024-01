Kolumne Neulich . . . Dem Takt der ewigen Zeit vertrauen

Neulich da war noch letztes Jahr und nun ist schon dieses Jahr, ganz einfach von einer Sekunde auf die nächste. Unaufhaltsam schleicht die Zeit stetig weiter, unberührt von dem, was wir mit ihr verbinden. Sie hat ihren eigenen Rhythmus, den sie uns nicht aufzwingt, der aber trotzdem in uns mitschwingt, auch wenn wir ihn oft genug einfach mit unserem erhöhten Pulsschlag unseres Alltags überdecken. Taktvoll begleitet uns die Zeit in ihrem entspannten Takt, unberührt von unserem Stress. So manches Mal täte es uns gut innezuhalten und diesen ehrwürdigen Takt zu erspüren.