Neujahrskonzert in Zweibrücken : Mit großem Schwung ins neue Jahr

Voller Einsatz: Markus Huber dirigierte die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz mit großer Hingabe und Leidenschaft. „Schnallen Sie sich an, jetzt wird‘s virtuos“, sagte er einmal verschmitzt zu dem Publikum in der Festhalle. Foto: Sebastian Dingler Foto: Sebastian Dingler

Zweibrücken Die Deutsche Staatsphilharmonie spielte beim Neujahrskonzert in der Festhalle virtuos auf. Das Publikum vergaß die Corona-Sorgen für einen Abend und klatschte vielfach mit.

„Same procedere as every year“ heißt es ja im Silvester-Sketch „Dinner for One“. So ganz die gleiche Prozedur wie jedes Jahr war das Neujahrskonzert der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in der Festhalle in Zweibrücken zwar nicht, schon gar nicht wie letztes Jahr, als es wegen Corona gar nicht stattfinden konnte. Aber vieles (ein zu Späßen aufgelegter Dirigent, eine tolle Solistin und der stimmungsvolle Radetzky-Marsch zum Abschluss) war dann doch wie in der guten alten Zeit vor Corona. Damals, als die Festhalle bei dieser Gelegenheit noch ausverkauft war und niemand dabei eine Maske trug.

Über die etwa 300 Zuschauer am Sonntag zeigte sich Kulturamtsleiter Thilo Huble dennoch sehr zufrieden – er habe gar nicht mit einem so großen Zuspruch gerechnet, meinte er in der Pause im Gespräch mit dem Merkur.. Klar, die Angst vor der leicht ansteckenden Omikron-Variante ließ viele potenzielle Besucher wohl daheim bleiben. Zumal klassische Musik ja eher die ältere und somit gefährdetere Generation anspricht. Der relativ hohe Altersdurchschnitt war auch bei denen, die sich in die Festhalle getraut hatten, feststellbar.

Sie erlebten in der Person von Dirigent Markus Huber einen gewitzten Entertainer, der ein auf das 19. Jahrhundert gemünztes Programm zusammengestellt hatte. Es startete furios mit einem Ungarischen Marsch von Hector Belioz.

Dann wurde Geigerin Sophia Jaffé auf die Bühne gerufen: Die international renommierte Solistin ist Professorin an der Frankfurter Musikhochschule und hat zahlreiche Preise gewonnen. Sie bewältigte das Konzert für Violine und Orchester e-Moll von Felix Mendelssohn Bartholdy mit Bravour.

Musste Huber aber gleich so dick auftragen und behaupten, so schön hätte man dieses Werk noch nie gehört? Der ein oder andere Zuhörer wird da ein klammheimliches „Doch!“ gedacht haben. Danach gab es eine Pause – aber nichts zu trinken von der Festhallengastronomie, die vor dem Konzert noch Getränke ausschenkt hatte. Offenbar wollte man Gedränge an der Theke und maskenlose Gespräche tunlichst vermeiden. So saßen die Zuhörer auf dem Trockenen.

Der zweite Teil des Konzerts ging insbesondere auf die Epoche der Österreichisch-Ungarischen Monarchie ein. Wieder musste als Auftakt ein Ungarischer Tanz herhalten – dieses Mal jener mit der Nummer 21 von Johannes Brahms. Was danach passierte, dürfte den Laien in Sachen Klassik verwirrt haben: Kündigte Huber doch den Kaiserwalzer von Johann Strauss, dem Sohn, an. Im Programmheft stand dagegen ein Csárdás vom selben Komponisten. Dann ertönte doch tatsächlich ganz unwalzerhaft eine Musik im Zweivierteltakt. Ja wusste der Dirigent etwa nicht mehr, was gespielt wird? Spielte das Orchester etwa ganz stur nach Programmheft, während sein Leiter schon ein paar Stücke nach vorne gerutscht war? Natürlich nicht. Der Kaiserwalzer beginnt seltsamerweise mit einer Introduktion im Marschrhythmus. Erst nach einer Weile schwenkt er dann auf den üblichen Dreivierteltakt um. Den Csárdás gab es eben später.

Dazwischen ging es für ein Stück mal weg von der Stadt Wien, nämlich nach Paris. Dort wirkte etwa zur gleichen Zeit wie Brahms und Strauss junior ein gewisser Camille Saint-Saëns, der weder Walzer noch ungarischen Tanz im Sinn hatte. Für seine trotzdem sehr temperamentvolle Introduction et Rondo capriccioso op. 28 kam noch einmal Sophia Jaffé zum Einsatz.

„Schnallen Sie sich an, jetzt wird’s virtuos“, meinte Huber und lag damit dieses Mal goldrichtig. Denn die 41-jährige trieb das Orchester regelrecht vor sich her mit ihren unfassbar schnellen Tonleitern. Großen, begeisterten Applaus gab es dafür vom Publikum.

Zurück in der k.u.k.-Monarchie federte sich Huber durch eine „Schnell-Polka“ von Johann Strauss, ehe es doch noch den Csárdás gab. Dazu meinte der Dirigent, dieser beginne ungarisch, ende aber mit viel Wiener Schmäh wie von Hans Moser.

Nur – wer würde den heute noch kennen? „Fast alle im Saal“ konnte da nur die Antwort heißen, starb der beliebte österreichische Komiker doch erst 1964. Die Zugabe wurde daraufhin mit rhythmischem Klatschen gefordert. „Was wünschen Sie noch?“, fragte Huber etwas scheinheilig. „Die Blaue Donau“, „Radetzky-Marsch“ und „Wie immer“ lauteten die aus dem Publikum gerufenen Vorschläge. All das stimmte, und so stand es ja schließlich auch im Programmheft.