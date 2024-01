Start ins Wahljahr Verständnis und Ratschläge für die Bauern

Auch der Arbeitsminister würdigte die Arbeit derer, die sich entschieden haben, mehr zu machen, als Dienst nach Vorschrift. „Die gesagt haben, wenn was Gutes gelingen soll in meinem Freundeskreis, in meiner Nachbarschaft, in meiner Stadt, dann will ich meinen Teil dazu beitragen und mich engagieren“, sagte er. Aufgabe der Politik sei es nun, an den Stellschrauben so zu drehen, dass es leichter falle, sich ehrenamtlich zu engagieren.