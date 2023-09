Zweibrücker Privatstraßen Eigentümer markiert sein Revier

Still ruht der See derzeit auch im Teilstück der wenige hundert Meter entfernten Siebenpfeifferstraße – ebenfalls ein Abschnitt mit neuem Eigentümer. Dort ging es allerdings von Anfang deutlich härter zur Sache. Anfang April bekamen die Bewohner der Häuser 23 bis 43 einen auf den 3. April 2023 datierten und mit „Bekanntmachung“ überschriebenen Brief. Darin ließ sie ein Mann namens Yildirim Sevindik aus Rheinböllen wissen, seit dem 21. Juli 2022 „der neue Eigentümer der Siebenpfeifferstraße, Flurstück 1588/11“ zu sein. Der Brief schloss mit dem Ultimatum: Die Anlieger sollten sich zu einer „Anwohnergemeinschaft“ zusammenschließen, um ihm das Straßenstück gemeinsam abkaufen zu können. Sollten bei ihm jedoch bis zum 3. Mai keine Kaufangebote eingehen, sehe er sich gezwungen, die Straße zu sperren. Was rechtlich gar nicht möglich gewesen wäre. Gleichwohl hatte diese Drohung nicht nur bei den Anwohnern, die befürchten mussten, demnächst nicht mehr an ihre Häuser fahren zu können, für Entsetzen gesorgt (wir berichteten). Auch in vielen in- und ausländischen Medien hatte der Fall hohe Wellen geschlagen. Mitte Juni lenkten der Mann und seine beiden Brüder, die das Straßenstück für 2500 Euro ersteigert hatten und es für 300 000 Euro wieder verkaufen wollten, scheinbar ein. Erst wollten sie das Straßenstück nur noch halbseitig sperren, um dem Wege- und Zufahrtsrecht zu genügen, und es sich dann gar nicht mehr von den Anliegern, sondern „quadratmeterweise“ von „Bekannten“ abkaufen lassen.