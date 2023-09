Ärger um Privatstraßen Blau markierte Parkbuchten – neuer Eigentümer markiert sein Revier in Zweibrücken

Es gebe zwar viele Interessenten, jedoch habe er noch keinen der Stellplätze vermietet, berichtet der Hansestädter am Freitag unserer Zeitung. Jüngst sei ein Vertragsabschluss bereits im Ansatz gescheitert, weil sich ein Anwohner bei einem potenzieller Mieter, der sich „Bei den Fuchslöchern“ selbst ein Bild von dem angepeilten Pkw-Stellplatz machen wollte, über das Vorhaben so deutlich „beschwert“ habe, dass der Interessent von seinem Ansinnen letztlich „Abstand genommen“ hatte, bedauert Neumann. Er zeigt sogar Verständnis für die Verärgerung einiger Bürgerinnen und Bürger: „Die Leute wohnen dort seit vielen Jahren, in denen nichts passiert ist. Und dann kommt einer, der ihnen fremde Wagen vor die Türen stellt und alles ist – zugegeben – optisch nicht mehr so schön wie es bisher war. Was für mich als Großstädter eher Alltag ist: Wir leben hier in Hamburg schon sehr lange mit zugeparkten Straßenzügen.“