Spenden-Klau in der Festhalle : 1000 Euro bleiben verschwunden

Zweibrücken Ein Happy-End nach dem Diebstahl beim Abiball des Zweibrücker Helmholtz-Gymnasiums lässt weiter auf sich warten.

Nachdem die mit fast 1000 Euro gefüllte Abendkasse des Helmholtz-Abiballs am Wochenende gestohlen worden war (wir berichteten) fehlt weiter jede Spur von der Beute. Organisator Jonas Werner hat sich unterdessen gegen den Vorwurf gewehrt, die Abiturienten hätten die Abendkasse nicht sorgsam genug verwahrt; da die Schüler nach dem Ball noch in einem Club weiterfeiern wollten, hatten sie das Geld in einen schwarzen Beutel gelegt, der wiederum in einen Karton gelegt wurde, in dem die unverkauften Eintrittskarten für den Abiball lagen. Es sei für die Schüler „in dem Moment die sicherste Option“ gewesen, da der Raum von Security bewacht worden und danach die Festhalle abgeschlossen und mit Alarm gesichert gewesen war, unterstreicht Werner. „Auch dachte niemand von uns, dass da überhaupt jemand in die Pappkartons schauen würde, da in der Künstlergarderobe mehrere davon standen. Die Alternative wäre gewesen, das Geld mit in den Club zu nehmen, in dem wir danach waren und da wäre das Geld sicherlich verloren gegangen. Im Nachhinein ist man dann natürlich schlauer!“